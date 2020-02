“No somos carne nada más”: Lorena Herrera enojada con las redes sociales

Lorena Herrera, de 53 años de edad, está enojada con que las mujeres en Instagram que suben fotografías en poca ropa pues como cantante no recibe la atención que merece su trabajo.

"No me parece correcto que alguien que esté en el medio se la pase subiendo fotos en tanga ¿sí me entiendes? No somos carne nada más", Dijo la cantante en entrevista para “Venga la Alegría”.

En la misma entrevista asegura que lleva 30 años en el medio y que también ha explotado su cuerpo pero con límites y no como sus colegas que ha visto que es “demasiado" lo que explotan en las redes sociales.