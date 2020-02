Reportero activó en vivo filtros de Facebook y no se dio cuenta

Justin Hinton, un reportero de Carolina del Norte, Estados Unidos, no notó que tenía activados los filtros de Facebook mientras hacía una transmisión en vivo.

El reportero de la cadena WLOS ACB 13 se encontraba dando información sobre el clima mientras varios filtros de Facebook Live se activaban en él.

Orejas de perro, ojos saltones, un sombrero y otros fueron los filtros que el reportero usó sin notar hasta ver las reacciones que estaba recibiendo su transmisión. Claro, la mayoría eran de burla.

"De alguna manera activé el generador de filtros. El fotógrafo con el que estaba trabajando dijo algo sobre unas caras extrañas. Creí que se irían. No me di cuenta hasta que salí de la cámara y vi los comentarios de la gente hablando de las caras. Mis jefes, compañeros de trabajo, amigos y más me llamaron diciéndome lo divertido que fue", dice parte del mensaje que Hinton decidió publicar mucho más tarde.