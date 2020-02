Músicos crearon todas las melodías posibles para evitar demandas por plagio

Típico que un músico lanza una canción, se hace famosa e inmediatamente ya hay demandas por plagio. Por eso, los músicos Damien Riehl y Noah Rubin decidieron ponerle fin gracias a un algoritmo computarizado.

Damien Riehl, músico, programador y abogado de derechos de autor, se unió al programador Noah Rubin para crear un algoritmo con todas las melodías y sus velocidades que se pueden hacer en una octava musical. Esto para patentarlo y evitar que entre músicos se demanden.

Ellos no pretenden hacerse millonarios. De hecho, en caso de lograr la patente, no cobrarían ni un peso a quien use una canción con sus melodías. Más bien quieren evitar que casos de demandas a famosos o a cualquier otro artista sean comunes pues cada vez va en aumento.