De Superman a Wolverine. Henry Cavill es uno de los favoritos para interpretar a Logan de los X-Men en la nueva película de Capitana Marvel.

Según información de un canal de Youtube especializado en cómics, Henry Cavill se uniría a Brie Larson y Carol Danvers en la película "Capitana Marvel 2" donde interpretaría a Wolverine.

Al inicio se aseguraba que el británico interpretaría a John Walker en la serie de Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier".

Cavill estaría fuera del Universo Cinematográfico de DC pues planean tener a un actor más joven para el papel que lo lanzó al estrellato hollywoodense.

Recientemente Cavill protagonizó la serie de Netflix "The Witcher" inspirada en el famoso videojuego.