Se hace pasar por fantasma para no pagarle al chofer de aplicación

Un conductor de plataforma en Monterrey contó a través de su cuenta de Facebook la experiencia que vivió hace unos días con una mujer. La pasajera, según el chofer, habría usado un truco para escapar sin pagarle el viaje de $87.

Marcos Sauceda contó que al llegar a la casa de la joven, ella bajó del auto y le pidió esperar unos minutos para ir a ver el dinero. Pero el tiempo pasó y no volvió a salir.

Quien salió fue una señora que le preguntó qué hacía en el lugar. Al contarle que esperaba a su pasajera, recibió como respuesta: "se trata de mi hija pero falleció hace cuatro años".

Al final, el conductor decidió no esperar a la supuesta fantasma, y se fue. "Nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré", comentó en su publicación.