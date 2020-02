Demoledora tira casa equivocada

Una pequeña empresa familiar en Dallas cometió un grave error y terminó demoliendo la casa equivocada. Ahora tendrán que hacerse responsables y pagar los daños.

A través de redes sociales, R's Demolition, la empresa de demoliciones con 15 años de historia, compartió el desagradable caso que llevan.

La casa que demolieron no era la indicada y es que la falta de número que la identificara y su aspecto de abandono hizo que tomaran una errónea decisión.

"Desafortunadamente, esta casa no tenía ningún número de casa y cualquier dirección de la calle estaba cubierta por agua y escombros de los recientes eventos de fuertes lluvias. No obstante, JR inspeccionó esta propiedad asegurándose de que estaba vacía", dice parte del comunicado.

El dueño de la empresa aseguró que la casa no tenía ni tuberías ni electricidad, no había base de concreto, la puerta de entrada no servía y el patio estaba lleno de escombros.

Ahora están en conversación con el dueño de la propiedad quien apenas en 2019 la había comprado.