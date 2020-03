Joven yucateco tiene el nombre más raro de México

Un joven oriundo de Yucatán se ha hecho viral gracias a una peculiaridad increíble, ya que cuenta con una condición sumamente curiosa.

Su nombre es Cero Cero Tres Miller Santos Chable y es precisamente su nombre lo que ha asombrado a miles de internautas en los últimos días.

El joven quien se volvió viral tras ganar un concurso de una pizzería local en Mérida, reveló que su nombre de pila originalmente contaba con 003 en numero, situación que luego cambiara para involucrar el Cero Cero Tres en letras.

“A partir de los 14, 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente, sabes qué hijo te tienes que responsabilizar de tus documentaciones y al momento de escudriñar mis documentaciones mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos 003 en número” mencionó el joven.

Miller mencionó que posiblemente sus padres decidieron ponerle este nombre ya que el es el tercer hijo de ese matrimonio, aunque sus hermanos no cuentan con dígitos en su nombre

El joven ganador del concurso al nombre mas raro por parte de la pizzería se terminó llevando una pizza especial con su nombre, hecho que fue tomado a manera de broma por muchos usuarios de Facebook.