Irina Baeva asegura que la discriminan por ser güera

Irina Baeva denunció discriminación hacia su persona luego de que juzgaran su esfuerzo en la vida por ser una persona rubia de ojo claro.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de telenovelas compartió un video de un programa de espectáculos donde uno de los conductores habló de la conferencia donde cancelaron su participación. Él aseguró que desde el principio no debieron contemplarla si se trataba de empoderamiento femenino.

"Irina dentro de esta sociedad es una rubia, físicamente muy atractiva, de ojos azules. Entonces ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres [...] No tiene nada que ver con su historia, Angelina Jolie tuvo un caso muy fuerte con Brad Pitt y sin embargo ha ido a solucionar el mundo a ayudar a los niños aquí y allá. Yo creo que la persona que contrató a Irina contrataba por la publicidad pero no eran conscientes de que el mensaje que quieres transmitir a las mujeres viene de otro tipo de mujeres, que han tenido una vida más difícil que la de ella. La realidad de este mundo no es ella", dice parte del video.

Baeva respondió que ese es el tipo de prejuicios que se deberían romper y que nos limitan como sociedad: "Resulta que si eres rubia y de ojos azules, no puedes ser una mujer empoderada porque no te ha tocado sufrir. ¿Ustedes qué opinan?", escribió en su publicación.