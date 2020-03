Y aun recibe cambios: Eliminan escena de beso en Mulan

Parece ser que la versión live action de “Mulan” no está dejando contento a todo el público y es que se está alejando mucho a su contraparte animada y están quitando cosas que la hacía maravillosa.

Si bien, con anterioridad ya se sabe que esta nueva versión no tendrá escenas musicales, no estará Mushu, tampoco contará con el Capitán Shang, el villano es una bruja llamada Xian Lang, pues resulta que ahora no tendrá una escena de beso.

La escena en cuestión se trata de Mulan y su interés amoroso en esta nueva versión. Según The Hollywood Reporter, esta escena ya se encontraba en el filme y en proyecciones de prueba funcionó bien para el público estadounidense, pero cuando hicieron la prueba en el público chino no dieron el visto bueno y tuvieron que eliminar la escena.

Recordemos que el estreno de la película ya se encuentra muy cerca de estrenarse y tiene a los fans divididos, pues le han quitado elementos que muchos amaban. Así que estemos atentos, pues al parecer aun podría haber cambios antes de su estreno.