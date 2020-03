Bad Bunny estrenó en YouTube “Pero ya no”

La letra comienza con las frases sencillas “Antes yo te quería, pero ya no; tú me gustabas, pero ya no; yo estaba pa’ ti, pero ya no”. En pocas palabras, ya te superé.

El artista multipremiado Bad Bunny sacó a la luz su video reciente “Pero ya no” de su recién lanzado álbum YHLQMDLG. El clip sigue a un personaje adolescente de Bad Bunny y encuentra al rapero trabajando en un cine.

“Pero ya no” sigue a los nuevos videos musicales de “La difícil”, “Si veo a tu mamá” e “Ignorantes” (con Sech) de YHLQMDLG.

Además cuenta el rumor fuerte que Bad Bunny ha desbancado a Rosalía de Spotify.