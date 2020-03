A pesar de que ser infectado con COVID-19 sea un riesgo, hay mucha desinformación al respecto. Por eso, un joven diagnosticado con la enfermedad, quiso contar su testimonio y tranquilizar a las personas en todo el mundo.

Nil Monró, originario de Barcelona, fue internado en un hospital de España y puesto en cuarentena luego de dar positivo a la prueba de Coronavirus. Con tanto tiempo libre y falta de personas con las que pueda socializar, Nil contó su historia en redes sociales.

Aseguró que el diagnóstico fue leve y sus únicos síntomas han sido congestión nasal y fiebre. Sin embargo, fue puesto en una zona excluida del celular para evitar contagio donde solo entran los médicos efectivamente protegidos.

— Nil.Monró (@nilmonro1) March 2, 2020

"Al principio estaba muy asustado porque no sabía qué iba a pasar. Después de recibir toda la información pertinente me quedé más tranquilo. Hemos seguido los protocolos y me encuentro en observación [...] Me gustaría que como sociedad nos informemos solo de fuentes oficiales y que no cunda el pánico. ¿Que hay que tomar precauciones? Sí, sobre todo buena higiene con las manos. Pero no hay que volverse loco, es como un resfriado donde el riesgo de muerte es casi nulo si no perteneces a un grupo vulnerable (personas mayores o con enfermedades)", dice parte de su comunicado.

El Coronavirus, ha causado pánico alrededor del mundo. Tan solo con su primera manifestación en México, miles de compras de antibacteriales, cubrebocas y aerosoles se hicieron el mismo día.