El programa de talentos infantil "Código Fama" sin duda rindió frutos y para muestras, el éxito de de Jesús Zavala y Diego Boneta quienes a través de los años han forjado una fuerte carrera en la actuación.

17 años han pasado desde que Diego y Jesús concursaron y participaron en la telenovela "Alegrijes y Rebujos". Esos mismos 17 años son los que no se habían visto los actores; por eso el reencuentro fue muy especial para sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, Jesús Zavala compartió la increíble visita que recibió en "Hoy no me puedo levantar". Diego Boneta, quien fue su compañero a inicios de su carrera, no solo fue a verlo sino también fue a saludarlo en su camerino.

"17 años después de ese "código" nos venimos a reencontrar en el 33... que chingón recordar tanto y tu visita el otro día", dice la publicación que se llenó de mensajes de amor y emoción por parte de sus seguidores.

Jesús Zavala ha participado en proyectos como "Hoy no me puedo levantar", "Club de Cuervos" y "La Balada de Hugo Sánchez". Por su parte, Diego ha participado en "Terminator" y "Luis Miguel: La Serie".