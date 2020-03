Bad Bunny abierto sexualmente: Habla sobre su sexualidad

Bad Bunny a estado muy activo en los últimos días y es que actualmente ha lanzado su nuevo álbum YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) que de inmediato se está volviendo un éxito, pero es que se ha pronunciado para hablar de su sexualidad.

En una entrevista que realizó Los Angeles Times a Bad Bunny, el cantante de música urbana ha confesado que no está muy interesado en preguntas sobre su sexualidad y es que como mucha gente de su generación, él ve la sexualidad como algo “fluido”.

“Al final del día no sé si en 20 años me podría gustar un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, declaró en la entrevista

Para Benito Antonio Martínez Ocasio el amor puede llegar de distintas maneras y no se cierra a lo que pueda suceder en un futuro.