Bad Bunny canta en pijama del Pokémon Charizard

Bad Bunny se encuentra promocionando su recién entrenado disco “YHLQMDLG”, razón por la que se presentó en el popular programa estadounidense The Late Late Show with James Corden, aunque con un peculiar atuendo.

Esto porque el Conejo Malo evolucionó a un Dragón Malo para cantar “Pero Ya No” con un precioso pijama cuerpo entero de Charizard, uno de los pokémon más populares de los seguidores de la saga japonesa, además de unas cómodas crocs.

Lo divertido y contradictorio a la vez es que en dicha canción Bad Bunny asegura que no es un pokémon, ya que la estrofa dice lo siguiente:

“Tú fuera’ mi J.Lo, yo tu Álex Rodrígue’ / Pero, ahora me gusta otra sicaria que vive por Bayamón / A mí ya no me cachas, yo no soy un Pokémon”.