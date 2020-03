Cosas que debes hacer antes de cumplir 30

Que no te gane la edad, si aún no te has aventurado a hacer todas estas cosas debes cumplir esta lista antes de que llegues al tercer piso.

La mayoría de las veces hacemos planes o nos ponemos metas que cumplir antes de cierto tiempo, ¿Lo has hecho?

Bueno muchos se fijan como meta los 30 años para hacer todo tipo de cosas que no hayan hecho y que deben cumplir, algunas de las que creemos que deben suceder son:

Independizarte.

Hacer un viaje solo.

Enamorarte perdidamente.

Acampar.

Adoptar unamascota.

Aprender a conducir.

Dominar otro idioma.

Ponerte una borrachera inolvidable.

Lanzarte de un paracaídas.

Comprar un automóvil.

Encuentra tu deporte favorito.

Enfrenta tu gran miedo.

¿Cuántas de estas cosas ya has cumplido?