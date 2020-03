La colección de Netflix que no te debes perder este Día de la Mujer

La empresa líder de contenidos en streaming Netflix prepara una colaboración junto a ONU Mujeres a favor de Generacion Igualdad, conmemorando así el Día de la Mujer 2020, con una experiencia en streaming nunca antes vistan en eventos de este tipo.

Netflix anunció via redes sociales la de “Porque ella vió”, un conjunto de series documentales y películas que reúnen todas las historias que han inspirado a mujeres a seguir adelante, personajes que a lo largo de la historia han servido comom referente para que mujeres y feministas sigan adelante contra la adversidad.

“Por que ella vio” es un conjunto de producciones audiovisuales de todos los tiempos seleccionado por 55 mujeres con exitosas carreras en el mundo del espectáculo, tales como lo son: Sophia Loren, Millie Bobby Brown, Ava DuVernay, Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Laverne Cox, entre muchas otras.

“se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad sólo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas”. Mencionó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Anita Bhatia.

Compuesta con títulos como “Sex Education”, “Unbeliavable” u “Orange is the New Black”, Netflix compone este compilado buscando brindar un espacio en la plataforma para una celebración tan importante.

"Esperamos que se difunda el mensaje de que tomar conciencia de los derechos de la mujer significa poner a las mujeres en primer plano para alcanzar la igualdad de género" concretó el comunicado oficial de Netflix.