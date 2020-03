Así se ve el metro de la CDMX sin mujeres

El metro de la Ciudad de México se encuentra tan distinto sin mujeres, pues en redes sociales ha circulado fotografías y videos que muestran lo que el paro nacional en este servicio de transporte público.

#El9NadieSeMueve | La ausencia de mujeres que se unieron al paro nacional #UnDíaSinMujeres se ha hecho evidente en diversos puntos de la #CDMX, principalmente en el @MetroCDMX y el @MetrobusCDMX



📷 : Benjamín Flores, Octavio Gómez y Miguel Dimayuga pic.twitter.com/zRDLr25W38 — Proceso (@proceso) March 9, 2020

En las imagenes podemos observar largas filas para poder recargar tarjetas del metro, pues no hay taquilleras para brindar servicio, y es que aunque se supone que no debería haber mujeres con motivo del paro, algunas no tuvieron opción pues tenian que ir a trabajar.

#UnDiaSinMujeres y #YoNoParo, la verdad es que si hacen falta, fue un desastre en la mañana las taquillas del @MetroCDMX, por favor mujeres, regresen del #LunesNegro.

Dejo video de #UnDiaSinMujeres en el @MetroCDMX.

👇 pic.twitter.com/Yf5lvyyewn — Manuel Cervantes Archundia (@ManuelC99118409) March 9, 2020