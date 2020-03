Ícono de los 80's: A-ha visitará México por primera vez

Una de las agrupaciones mas icónicas de los años 80’s llegarán por primera vez a tierra azteca tras mas de 3 décadas de historia musical, contando con varios de los himnos ochenteros mas emblemáticos como “The Sun Always Shines On T.V” y donde obviamente destaca la canción “Take On Me”, la cual es una de las canciones mas reconocidas de todos los tiempos.

A-ha recorrido el mundo ofreciendo más de 600 conciertos en 38 países durante toda su carrera, obteniendo un nuevo impulso durante el año 2018 gracias a la gira celebrada después de su MTV Unplugged.

Originarios de Oslo, Noruega, A-ha viene a la Ciudad de México para presentarse en el Auditorio Nacional el próximo el próximo 22 de Septiembre.

A 35 años del lanzamiento de su primer álbum de nombre Hunting High and Low., A-ha es considerada una agrupación de culto que por muchos años fue esperada en nuestro país y en este 2020 su presencia se convertirá en una realidad.