Christian Bale, el nuevo villano de Thor

Confirmado, Christian Bale interpretará al villano de la nueva película de Marvel, "Thor: Love And Thunder".

Tessa Thompson, una de las principales en esta nueva película de Taika Waititi, confirmó en una entrevista para ET que Christian Bale se une al elenco.

"Christian Bale será nuestro villano lo cual es fantástico. He leído el guión, no puedo decirles mucho pero he intercambiado muchos mensajes con Natalie (Portman). Nos divertiremos mucho. Algunos rostros familiares, nuevas personas entrando al proyecto", dijo la actriz durante la premiere de la tercera temporada de Westworld.

Todavía no se ha confirmado qué personaje interpretará el antiguo Batman de DC pero sin duda la capacidad actora de Bale hace mucho más interesante la espera.