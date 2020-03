Fans de Céline Dion cantan sus éxitos en el Metro de Nueva York

Ciudadanos de NY estaban por acudir al concierto de Céline Dion, en y sorprendieron en una estación del metro al cantar juntos los grandes éxitos de la cantante.



Céline Dion acudió a Nueva York para ofrecer un concierto, los fans no se hicieron esperar y cantaron My Heart Will Go On en una estación del Metro.

Natalie Grillo, una chica que asistió al evento, compartió el video donde la gente interpretó el éxito de la artista a todo pulmón.

La joven también comentó que se sintió sumamente feliz de que cosas como esta sucedan a pesar de tantas cosas graves que acontecen en el mundo.