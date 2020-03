Bárbara de Regil demostró que hasta los cuerpos "perfectos" tienen sus truquitos cuando se trata de posar para la cámara. Incluso ella, quien se ejercita todos los días, demostró que tener una buena postura hace la diferencia.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Rosario Tijeras" publicó un video donde muestra varios ángulos y poses de su abdomen. Aunque siempre lo recordamos como uno de acero, ella mostró que también puede verse sin forma y más suelto.

"Qué importante es pararte derecha, apretar la pancita y tener buena luz para una foto. Si yo me paro "relajada" me veo menos marcada, las pompas se ven sin forma y se me sale una pancita abajo", dijo la actriz en su publicación.

Sus fans agradecieron no solo el tip sino que fuera honesta con sus seguidores y no intentara venderles una mentira.