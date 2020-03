Disney ha anunciado quiénes serán los protagonistas del live-action de Peter Pan que se estrenará en un par de años.

Ever Anderson y Alexander Molony serán los encargados de interpertar a Wendy y Peter Pan, respectivamente, en el remake del clásico de Disney que se estrenará en su plataforma de streaming.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Monopólio da Disney (@monopolio_disney) el 10 de Mar de 2020 a las 7:48 PDT

Alexander Molony ha aparecido en la serie de Disney Junior "Claude and the Sky One" así como en la serie "The Reluctant Landlord".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cut The Crap (@cutthecraptv) el 11 de Mar de 2020 a las 7:12 PDT

Por su parte, Ever Anderson, hija de Milla Jovovich, hizo su debut en cine con una pequeña aparición en "Resident Evil: The Final Chapter" y próximamente como la versión joven de Natasha Romanoff en la película de Marvel "Black Widow".

David Lowery y Toby Halbrooks dirigirán la cinta que tiene los rumores de la participación de Margot Robbie como Campanita.