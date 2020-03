Billie Eilish se quita la ropa en concierto

La cantante multipremiada de los Grammy siempre se ha regido por el modo de vestir holgado, pues no quiere que la reconozcan por su cuerpo ni que la sexualicen.

Este estilo de moda busca vencer cualquier tipo de críticas o prejuicios entorno a la estética del cuerpo humano. Esta tendencia lleva el nombre de body shaming y dentro de la industria musical parece todavía un tema poco abordado.

Billie, rompió el silencio el pasado lunes 9 de Marzo, pues en un concierto que ofreció en Miami, Florida, proyectó un monólogo en video en donde se le puede ver quitándose sus prendas hasta mostrarse en ropa interior.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogia. Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta. ¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”

Aquella fantasía del sex symbol cultivada desde el mundo de Hollywood, rebasa por mucho la ambigüedad de la belleza en la música, sobretodo al levantar comparaciones tan vacías sobre una artista u otra.