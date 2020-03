The Killers estrena canción y viene a nuestro país

La banda liderada por Brandon Flowers, The Killers, anunciaron gira y las tres ciudades más importantes de nuestro país están incluidas. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Brandon Flowers dice “Experimentamos un poco en el último álbum. Estamos orgullosos de “The Man” y de todo lo que hizo, pero el corazón no estaba del todo allí. Estaba siendo un poco irónico con ‘The Man’ y creo que estamos en nuestro mejor momento cuando llevamos el corazón y lo estamos haciendo en ‘Caution’.”

La fecha para el lanzamiento del álbum es el próximo 29 de Mayo y el arte de la portada es una pintura de 1996 llamada “Dance Of The Wind and Storm” de Thomas Blackshear. Y también usaron otra pintura del mismo autor para ilustrar la nueva canción que han sacado a la luz “Caution”. La pintura lleva el nombre de “Brisa Dorada”

Aquí la agenda oficial: