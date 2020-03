Los famosos han utilizado sus redes sociales para hacer un llamado a los ciudadanos y pedirles tomar en serio la cuarentena y las medidas que se están usando para evitar un contagio masivo de Coronavirus.

Lady Gaga, Andrea Legarreta, Adamari López y muchos más personalidades dem medio artístico, han hecho un llamado a través de sus redes sociales a la ciudadanía para permanecer en cuarentena.

Ante la situación en la que se encuentra el país y el mundo por el COVID-19 en redes soaciales, medios de comunicación y demás se ha pedido permanecer en cuarentena para evitar un contagio masivo de Coronavirus.

Andrea Legarreta se ha sumado a esta petición de quedarse en casa y se ha generado el #YoMeQuedoEnCasa ha sugerido junto a su familia pasar tiempo con la familia y realizar varias actividades.

Ver esta publicación en Instagram @erikrubinoficial @miarubinlega @ninarubinl #ComprometidosEnFamilia ❤️❤️❤️❤️ #CuidemosLosUnosDeLosOtros Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 16 de Mar de 2020 a las 4:44 PDT

Por su parte Lady Gaga compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a sus mascotas:

"Hablé con algunos médicos y científicos. No es lo más fácil para todos en este momento, pero lo más amable / saludable que podemos hacer es ponernos en cuarentena y no pasar el rato con personas mayores de 65 años y en grandes grupos. Desearía poder ver a mis padres y abuelas ahora mismo, pero es mucho más seguro no hacerlo, así que no los enfermaré en caso de que lo tenga. Estoy colgado en casa con mis perros. Te amo mundo, todos superaremos esto. Confía en mí, hablé con Dios, dijo que estaremos bien".

Una de las que también se encuenra en cuarentena por sispecha y haber convivido con personas contagiadas de COVID-19 fue Adamari López quién se encuentra en espera del resultado de su prueba, mientras se ha encargado de recomendar permanecer en cuarentena.