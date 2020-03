Eugenio Derbez decidió poner un poco de humor al pánico del Coronavirus y contó su experiencia de cómo "se está quedando sin papel de baño".

A través de su cuenta de Instagram, el comediante publicó un video donde se encuentra en el baño de su casa y pide ayuda urgente a quien lo está viendo.

Sentado en el retrete, Derbez pidió ayuda por una situación de emergencia: "Estoy aquí encerrado con mi familia en cuarentena voluntaria, no podemos salir y acabamos de tener una emergencia", dijo con toda seriedad.

"Lo que les voy a mostrar es una imagen fuerte, espero que no hayan niños viendo, no lo recomiendo. Me acabo de dar cuenta de esto, chequen", dijo mientras apuntaba al rollo de papel de baño de su casa que está a punto de terminarse.

"Pido ayuda por favor, ayuda a quien pueda dárnosla. Acabo de ir a mi cajón y tengo esto que puedo dar a cambio. Es un reloj, esto que ven aquí que parece oro, no es oro pero parece. O sea que pueden presumir que es oro. Es un gran reloj, nunca me lo he puesto porque no le entiendo pero estoy dispuesto a cambiarlo por un rollo, por el que sea. Como diría Adal Ramones, por "Otro Rollo", ayuda, por favor, ayuda", concluyó.

El video alcanzó más de dos millones de reproducciones y cientos de comentarios que dividían opiniones. Mientras unos lo veían con mucha gracia, otros dijeron que esas bromas no se hacían.