Danna Paola podría despedirse de Élite

Tras la tercera temporada de Élite, Danna Paola levantó las sospechas de una posible salida de la serie española más famosa.

El viernes pasado se estrenó la tercera temporada de Élite que por supyesto se ha colocado en lo sprimro lugares y fue de lo más visto durante este fin de semana.

Lucrecia, personaje de Danna Paola se ha convcertido en uno de los más queridos y ella siempre triunfa en cada uno de los proyectos en los que participa.

No se sabe si la serie tendrá otra temporada, sin embargo, Danna Paola ha despertadxo las sospechas de un posible adiós a esta serie.

Recientemente compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que habla de su personajeen la serie española de Netflix.

"Lucrecia... que suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer, hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto.

Nadie nos dice que no, y aquí estamos.

Queen of drama & la puta ama 🖤 💫". escribió la también cantante.