Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale vuelven a bailar tema de HSM

Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale están tomando medidas para evitar el aburrimiento por su cuarentena voluntaria por el Coronavirus. Y claro, qué mejor que hacerlo recordando viejos tiempos como el de High School Musical.

Vanessa Hudgens fue la encargada de subir a su cuenta de Instagram un video donde aparece cantando "We're All In This Together" mientras disfruta de una copa de vino. Por su parte, en otro video, se ve a Ashley Tisdale haciendo la coreografía de la canción.

Los videos sincronizados muestran cómo ambas son muy felices de haber compartido esta etapa de su vida y cómo es que nunca la van a olvidar.

Hace varios años ambas se reunieron para cantar juntas el tema titulado "Ex's & Oh's".

De esta forma Vanessa inauguró su cuenta de TikTok. ¿Seguirá haciendo algo con su amiga? Porque sin duda amamos verlas juntas.