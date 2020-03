Mauricio Ochmann criticado por felicitación a Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann fue seriamente criticado por sus fans luego de la felicitación que le hizo a su esposa Aislinn Derbez pues aseguran que el mensaje no fue nada romántico y solo evidencia los problemas que tiene la pareja.

"Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble lleno de puras cosas lindas. Kai y yo celebramos y honramos tu vida, ¡feliz cumple!", dice la publicación en Instagram donde aparecen abrazados y sonriendo hacia la cámara.

"Me deprimió tu felicitación...", "No le dijiste te amo", "La felicitación más seca que he visto de él en todos estos años que llevan juntos", "Por qué me haces esto Mauricio cuál es la necesidad de hacerme doler el corazón", son algunos de los comentarios que recibió el actor.

Hace unos días, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron en sus redes sociales que se habían tomado un tiempo de pareja para retomar su relación de amistad y así encontrar una solución a la crisis matrimonial que están viviendo.