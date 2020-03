Así vive Tom Hanks el aislamiento por Coronavirus

Tom Hanks y su esposa fueron dados de alta en el hospital tras dar positivo en COVID-19, su estado de salud ha mejorado, ahora deben permanecer en casa hasta recuperarse y así es como lo hacen.

El actor se ha mantenido activo en estos días en su cuenta de Instagram tras ser dado de alta y ha compartido cómo va pasando su cuarentena.

En su más reciente publicación compartió un poco de lo que han hecho él y su esposa para matar el tiempo que deben permanecer aislados y no aburrirse, también dijo que se sienten mejor sin algunos de los síntomas que presentaban anteriormente.

La pareja se recupera poco a poco, sin duda es una de las más queridas de Hollywood y estas publicaciones hacen que sus seguidores tengan tranquilidad y esperanza en que pronto se encontraran al 100.

Además motiva a todos a permanecer con los cuidados necesarios ante esta situación. Sus seguidotes sin duda envían sus mejores vibras a través de los comentarios.

"Hey gente. Buenas noticias: una semana después de la prueba Positiva, en autoaislamiento, los síntomas son muy parecidos. Sin fiebre pero los bla. Doblar la ropa y lavar los platos conduce a una siesta en el sofá. Malas noticias: mi esposa @ritawilson ha ganado 6 manos seguidas de Gin Rummy y lleva una ventaja de 201 puntos. Pero he aprendido a no extender mi Vegemite tan grueso. Viajé aquí con una máquina de escribir, una que me encantaba. Estamos todos juntos en esto. Aplane la curva. Hanx", escribió Tom en la publicación.