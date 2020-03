Una de las medidas de prevención más eficientes para evitar el Coronavirus sin duda es el lavarse las manos. Además de evitar lugares concurridos, usar gel antibacterial (aquí te decimos cómo hacerlo en casa) y no saludar de beso ni de mano, lavarse las manos disminuye el contagio pues así matas al virus que puede permanecer en ti.

Sí, muy eficientes repitiéndolo una y otra vez pero ¿qué tal que no me estoy lavando bien las manos? Aunque no lo creas, es posible.

Además de las recomendaciones de lavarlas por más de 20 segundos, te decimos cómo hacerlo, muy al estilo de un médico que está por entrar a cirugía:

Moja tus manos con agua Aplica jabón Frota las palmas de tu mano Entrelaza las manos para limpiar el espacio entre tus dedos (desliza) Frota el dorso de una mano con la otra entrelazando los dedos Cierra la mano y frota el dorso de los dedos con la palma de la otra Frota los pulgares con una mano haciendo movimientos circulares Frota los dedos y las uñas con la palma de la otra mano Frota tus muñecas Enjuaga y seca