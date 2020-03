Qué hacer en casa para sobrevivir a la cuarentena

Largos días nos esperan ante la cuarentena por el Coronavirus, si no estas acostumbrado a pasar tanto tiempo en casa y de pronto te aburres puedes hacer muchísimas cosas y no te has dado cuenta.

Home Office: Si tienes trabajo pendiente, busca un buen espacio en casa que te haga sentir como en la oficina, para que trabajes productivamente a distancia.

Ver series o películas: Seguro tienes Netflix o alguna plataforma de streaming en la que puedas disfrutar de tus series o películas favoritas, este mes hubo algunos estrenos que no te puedes erder como: Narcos 2 y Élite 3.

Juegos de mesa: Todo mundo en algun rincon de la casa tiene guardados los juegos de mesa que hace años que no usa, qué tal si los desempolvas y te sientas a jugar en familia, podría ser un rato agradable.

Leer: Si no eres muy amante de la lectura o lo has intentado y fracasas en el momento, esta podría ser una buena oportunidad de crear el habito. Busca una hora en el día y un espacio en el que te sienta cómodo, en unos días te darás cuenta que no es nada aburrido ni pesado.

Cocinar: Qué tal preparar el desayuno o la comida con tu familia idear algo rico que no los exponga a salir y cada quien hacer algo en especifico para que tengan una tarde y una sobremesa deliciosa.

Aprendel otro idioma: En linea podrías encontrar alguna herramienta gratuita para aprender ese idioma que tanto has querido y por falta de tiempo no has realizado, creeme, tiempo hay de sobra ahora.

Ordenar tu closet: ¿Has visto tu closet últimamente y crees que le hace falta una buena saqueada? Siempre ponemos de pretexto la falta de tiempo por el trabajo, puede que esta sea la oportunidad que buscabas para hacerlo de una buena vez.

No hay pretexto, y si ahora te encuentras trabajando desde casa es probable que aún así te sobre algo de tiempo, pues te estarías ahorrando el tiempo del trayecto de casa a la oficila y al revés. Podrías considerar todas estas opciones.