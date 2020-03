Thalía se viraliza por realizar reto de Tik Tok

Thalía siempre ha sido muy actica en redes sociales y no ha dejado de sorprender desde aquel famoso "Me oyen, me escuchan" ahora la está rompiendo en Tik Tok.

La cantante y actriz mexicana se esta volviendo viral gracias a un nuevo challenge que ha lanzado a través de su centa de Tik Tok. Compartió un video de pocos segundos que de inmediato sus más de quince millones de seguidores comenzaron a compartir, de igual manera ella ha compartido los videos que sus "cariños" van publicando.

"Cariños, cariños, vine a hacer ejercicio ya", dice el curioso video con un pegajoso ritmo.

La intérprete de "Amor a la mexicana" a sus 48 años siempre trata de estar a la moda y en sintonía con lo nuev o de las redes sociales. No es la primera vez que se hace tendencia, anteriormente lo logró con eu famoso "Me oye, me escuchan" que muchos famosos imitaron y que en redes sociales le hicieron memes y hasta huvo quien le hizo una piñata.