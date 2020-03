Novia asegura no existir para quienes no vayan a su boda

Una desesperada novia arrepmetió contra los invitados a su boda y aseguró que si por causa del Coronavirus no asisten, dejarán de existir para ella.

Al parecer esta mujer no entoende de razones y asegura que la crisis sanitaria por el coronavirus no es suficiente razón para que la boda de sus sueños no se realice o para que nadie la acompañe en su día especial.

Así que tomó medidas extremas y lanzó una amenazaa todos aquellos invitados que estén pensando en no cumplir con la cita por temor a propagar el COVID-19.

"¡Me casaré en 37 días! Pasé 15 meses planeando. He gastado miles de dólares. He estado haciendo ejercicio, haciendo presupuestos. He personalizado regalos, contestado un millón de correos electrónicos y bebido muchísimo vino en la bañera, así que me siento justificada en recordar a mis invitados que no me importa. Si no vas a mi boda por la paranoia del coronavirus, estás muerto para mí", escribió la mujer en un posteo de Facebook.

Internautas de inmediato criticaron a la mujer por no tomar conciencia de la situación y el riesgo en el que pone a esas personas, aunque claro, no todos piensan igual que ella y por supuesto tomarán sus medidas y decisiones, primero es la salud.