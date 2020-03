Bon Jovi pide ayuda a sus fans para escrribir una canción

A través de sus redes sociales Bon Jovi pidió ayuda a sus fans para escribir la canción "Do What You Can" una canción que habla de cómo salir adelante de momentos como este que atreviesa el mundo por el brote de Coronavirus.

Esta canción la creó despues de su visita a su restaurante "Soul Kitchen" en Nueva Jersey y que abrió en 2018, En este restaurante los visitantes pagan únicamente lo que pueden y voluntariamente pueden hacerlo lavando los platos, él lo ha hecho en sus visitas y lo compartió en su cuenta de Instagram.

El cantante compartió un video en el que explica que ya tiene el primer verso y el coro de dicho tema y les pidió a sus fans que le atyudaran con una estrofa.

"Haz lo que puedas. Estos son tiempos dificiles con los que estamos lidiando, pero estamos juntos en esto. Escribí el primer verso y el coro. Escribeme un verso. Vamos a contar una historia. #DoWhatYouCan". Escribió Bon Jovi en su publicación.

La respuesta de sus fans fue inmediata y ha recibido miles de comentarios en los que le cuentan cómo están viviendo estos tiempos. Esta promete ser una gran canción.