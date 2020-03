Conciertos para ver en casa durante esta Fase 2 de contingencia

Música y conciertos para distraernos en este tiempo de distanciamiento social y de cuarentena voluntaria.

Por eso hemos decidido recolectar algunos conciertos de artistas internacionales que sueles escuchar en LOS40 para disfrutar de un concierto directo desde casa.

Para los pop-rockeros

Coldplay - "A Head Full Of Dreams" (2018)

Desde los éxitos como Yellow hasta sencillos como "Up & Up", sin duda Coldplay saben cómo darnos confort y esperanza con su música.

The Killers

Si de animarnos y ponernos a bailar, gritar y cantar se trata, The Killers tiene la respuesta. Porque "Are We Human Or Are We Dancer?". Gracias The Killers, por existir.

Para los románticos

Ed Sheeran

Porque tal vez no todos tengan la posibilidad de estar cerca de sus parejas en este momento. O porque tal vez sí pueden, ponernos un poco románticos con Ed Sheeran nos hará olvidarnos un rato de lo que está pasando afuera.

Sam Smith

Su prodigiosa voz, sus canciones románticas y las más inspiradoras. Sam Smith nos brinda alegría y nostalgia solo con verlo. ¿Quisieras dedicar alguna canción? Seguro Sam Smith es la solución.

Para los amantes del pop y el girl power

Ariana Grande - One Love Manchester

Sin duda el concierto más icónico de Ariana Grande. Su regreso a los escenarios después del atentado en Manchester no solo está lleno de sus éxitos sino de grandes colaboraciones como Miley Cyrus, Mac Miller, Niall Horan y más.

Taylor Swift - 1989 World Tour

Para celebrar que Taylor Swift siempre dijo la verdad, cantemos los éxitos más femeninos y poderosos de Taylor.