Ricardo Montaner comunicó la pérdida de un familiar a causa del Coronavirus. El cantante se despidió de su primo con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Montaner se despidió de su primo "Carlitos", quien residía en España y que en los últimos días su estado de salud se había deteriorado por haber sido contagiado con Coronavirus.

Con un video donde Montaner y su familia abrazan y besan a Carlos, el cantante quiso recordar a su familiar e invitar a las personas que lo siguen a que se queden en casa.

"Los más frágiles son los que llevan la peor parte, hay que cuidarlos tanto. A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo el consuelo de que "La Gloria de Dios" sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él".

Ricardo Montaner y su familia se encuentran en aislamiento voluntario en su casa en Miami.