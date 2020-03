Emma Watson podría participar en una película de Marvel

Emma Watson estaría contemplada para participar en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, Dr. Strange.

Según el sitio CosmicBook, Emma Watson está en pláticas para tener un papel en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" que se estrenará en mayo de 2021.

Watson podría interpretar a Clea, una hechicera, discípula y amante de Dr. Strange. Anteriormente, este personaje fue interpretado por Anne-Marie Martin, en la película de Dr. Strange de 1978.

Hasta ahora no hay ninguna información que lo confirme pero sin duda la llegada de Watson a la cinta atraería a otros fans, como los que la actriz tuvo con Harry Potter.