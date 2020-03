Tik Tok busca a Érika Buenfil tras coronarse como reina de la plataforma

Hace unas semanas usuarios de redes sociales declararon a Érika Buenfil como "La Reina de Tik Tok", ahora la plataforma la busca con el objetivo de que colaboren juntos.

Durante una entrevista Érika habló de su gran éxito en Tik Tok gracias a los divertidos videos que comparte, la actriz dejó a todos impresionados por la gracia que tiene para hacerlos, gustó tanto a sus seguidores que ahora la llaman "La Reina de Tik Tok".

"Me da risa que la gente me haya comenzado a llamar así. Ahorita ya no es como al principio, meda miedo y no sé por qué, son videos muy divertidos pero ahora estamos viviendo momentos difíciles, no quiero que la gente vaya a pensar que mientras estan sufriendo uno está jugando. En este momento hay muchos videos muy buenos que quiero hacer pero no, todavía ahorita la gente está muy sensible", declaró Érika.

Su popularidad ha sido tan grande que ahora la plataforma la ha buscado para colaborar en algo juntos.

"Comencé a recibir llamados, incluso para que asistiera a las oficinas de Tik Tok, fue muy padre, pero todo se detuvo a raiz de la pandemia, todo está en pausa", aseguró.

No sabemos de qué manera puedan colaborar, seguramente algo muy divertido traerá cuando todo esto del COVID-19 termine.