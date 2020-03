Hija de Bárbara de Regil criticada por video clasista, así reacciona la actriz

Bárbara de Regil tuvo que hablar con su hija sobre las consecuencias de un video donde la criticaron por hacer comentarios con tonos clasistas.

Recientemente se hizo viral un video donde varios adolescentes, incluyendo Mar, la hija de Bárbara de Regil, hacían referencia a actos que supuestamente eran de personas nacas. La joven, aseguró que decir "ira, en vez de mira" y "chiflar cuando te gusta o emociona algo", es naco.

Los demás jóvenes dijeron que pagar con monedas, tener cadenas de mayor tamaño que una moneda de 10 pesos o comer con la boca abierta.

En su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil fue cuestionada por el comentario de su hija. Ella, con toda tranquilidad, respondió:

"Es un chiste de mal gusto. Le pidieron que lo hiciera y lo hizo. Ya hablé con ella y le dije que no lo haga porque se puede malinterpretar, sobre todo porque ella no es así", explicó la actriz quien decidió no hacer grande el asunto.