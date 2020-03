Major Lazer estrena “Lay Your Head On Me” junto a Marcus Mumford

La canción incluye la primer colaboración de Marcus Mumford en este tipo de música.

Marcus Mumford es el vocalista de la banda ganadora del Grammy Mumford & Sons y ha saltado como artista colaborador primera vez en su vida con esta canción.

Mumfiord también lanzó recientemente un sencillo de caridad (un cover de “You’ll Never Walk Alone” hecha famosa por Gerry and The Pacemakers in la década de los 60. Después de entablar amistad con Diplo, los dos comenzaron a experimentar juntos en el estudio y de pronto ya tenían en sus manos un demo de “Lay Your Head On Me”.

Major Lazer es el trío global de dance conformado por Diplo, Walshy Fire and Ape Drums quienes representan en su nombre a un personaje ficticio un hombre armado que es un Comando Zombie Jamaicano con la misión de liberar al universo con música.

A la cabeza de Major Lazer se encuentra la estrella global Diplo. Uno de los productores más solicitados por la música pop, Diplo ha trabajado con Beyoncé, Madonna, Robyn, M.I.A. y muchos más.

¡Escucha esta canción que está increíble!