Billie Eilish realiza cover de “Eres tú” de Carla Morrison y tal vez no sabías

Billie Eilish tuvo algunas influencias para su álbum debut, entre estas se encontraba Carla Morrison, la artista mexicana que en el 2017 anunciaba su año sabático.

El día de hoy les compartimos el cover que Billie Elish publicó en 2017, el cual se titula “Eres Tú” que viene del álbum “Déjame Llorar” realizado en el 2012, checa aquí la interpretación de la joven cantante de los éxitos de Carla Morrison. Lo chistoso es que se le dificulta un poco el tono alto que hace Carla en el coro "Eres túúúú".

A través de una serie de historias de Instagram, la loada artista pop, Billie Eilish ha compartido sus artistas que han inspirado su álbum debut, en la que aparece la cantante mexicana, Carla Morrison.

La cantante escribió en su red social que estás son sus «listas de canciones que inspiraron cada canción» del aclamado material ‹When We All Fall Asleep, Where Do We Go?› que fue lanzado el año pasado.