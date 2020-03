Belinda envió un mensaje para todos sus seguidores y los mexicanos para crear conciencia sobre la fase que se vive debido al Coronavirus.

Beli utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos sus fans, luego de una charla que tuvo con su madre sobre cómo está la situación en España y los miles de muertos que ha habido a causa del Coronavirus.

El mensaje de la actriz y cantante fue dirigido a todas a quellas personas que han tomado esta pandemia como una broma y han hecho infinidad de bromas sobre esto.

Comentó que su abuelita de 87 años se encuentra delicada de salud y su tío, de la misma edad probablemente tenga Coronavirus.

Beli no descarta unirse al plan que tienen diversos artistas en distraer a sus seguidores y criticó a las personas que realian recetas de cocina a diario, pues ni¡o piensan el la gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de comer.

Además aseguró que. día a día se informa sobre cómo está la situación en México y espera que no aumenten los casos en el país ya que no contamos con la infraestructura de otros países.

Belinda invitó a sus seguidores qa crear una iniciativa para que esas personas que no pueden darse el lujo de no salir a trabajar no se expongan, también espera que el h¡gobierno lance alguna.