El compositor de la icónica canción “I Love Rock And Roll” falleció por coronavirus

El pasado domingo 29 de Marzo, se reveló que, Allan Preston Sachs, mejor conocido como Alan Merrill falleció a los 69 años de edad a causa del COVID-19.

Quien dio a conocer la noticia fue su hija Laura Merrill a través de Facebook. “Me dieron 2 minutos para despedirme antes de que me apuraran. Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no fuera un ticker en el lado derecho de la pantalla de noticias CNN/FOX”

Merrill fue líder y vocalista de la banda The Arrows, co-escribió la legendaria canción de los años 70, “I Love Rock’ N’ Roll”, canción que fue retomada por Joan Jett y The Blackhearts, diez años después.

Alan lanzó en 2019 su álbum en solitario “Radio Zero”.

Te dejamos la canción original

Y la versión más famosa interpretada por Joan Jett y The Blackhearts.