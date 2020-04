Kourtney Kardashian abandona el reality show de su familia

Kourtney Kardashian abandona el reality "Keeping up with the Kardashian". tras la violenta pelea que tuvo con Kim, la mayor abandonará el programa definitivamente.

Esta noticia ha conmocionado a los fanáticos de reality. Todo comenzó cuando Kim le reclamó a Kourtney no haber acudido a un evento de moda, la explicación de la mayor de las hermanas no fue suficiente y el conflicto terminó en golpes.

Muchos creían que la pelea fue solo un show para subir el rating, pero tal parece que hubo algo de verdad, pues la mayor anunció su salida del show que la vio crecer como celebridad.

Kourtney recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia: “La premier de la temporada 18 es hoy por E! Los primeros episodios son difíciles para mí pero es en nuestros más oscuros momentos cuando crecemos. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me daba felicidad. Elegí la felicidad”, escribió la socialité en una publicación.