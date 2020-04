Andrew Jack, actor británico que participó en la saga de Star Wars, falleció este martes en Londres a los 76 años, por complicaciones del COVID-19.

El actor, quien tuvo el papel del mayor Emmat de la Resistencia, participó en los episodios "El despertar de la fuerza" y "El Último Jedi".

Fue el representante del actor quien confirmó su deceso y quien indicó que su esposa no pudo despedirse de él pues actualmente se encuentra en Australia cumpliendo cuarentena.

"Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida, y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral. Es doloroso no poder despedirse", aseguró el representante.

Además de actor, Andrew Jack trabajaba como entrenador vocal para actores extranjeros que necesitaran aprender el acento británico para sus películas.