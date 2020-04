Entre más inteligente, menos hijos quieres: estudio

La decisión de querer tener hijos se relaciona con tu inteligencia. Así lo indica un estudio sobre psicología, maternidad y economía.

Análisis del National Child Development Study publicado en el US National Library Of Medicine National Institutes of Health aseguran que las mujeres con un coeficiente intelectual mayor prefieren mantenerse sin hijos en su etapa de crecimiento profesional o incluso deciden no querer tener hijos nunca.

Esto se ve más fuerte en las mujeres quienes, por cada 15 puntos de coeficiente intelectual mayor al promedio, se disminuye hasta un 25% las ganas de tener un hijo.

Aunque esto podría relacionarse con el costo económico que sugiere tener hijos, en realidad no hay una investigación que demuestre que esa es la verdadera razón.

El mismo estudio mostró las posibles consecuencias de estas decisiones a futuro: "Debido a que las mujeres tienen un mayor impacto en la inteligencia promedio de las generaciones futuras, se predice que la fertilidad disgénica entre las mujeres conducirá a una disminución en la inteligencia promedio de la población en las naciones industrializadas avanzadas".