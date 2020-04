Backstreet Boys cantan desde casa para alentar a que la población no salga durante cuarentena

La cuarentena en casa continúa siendo para muchos un impedimento importante que empieza a generar hartazgo y preocupación en la sociedad, ya que muchos desean pronto volver a desarrollar sus actividades cotidianas.

Es importante mantenernos en casa para de esta manera detener las cadenas de contagio virales que se han establecido en el mundo, razón por la que personas de todas las nacionalidades encuentran paradas sus labores cotidianas con el fin común de cuidarse.

Esto ha afectado incluso a las estrellas más grandes de la música, quienes muchos desde su trinchera han decidido tomarse el tiempo para compartir mensajes y ánimos a sus fans por medio de su música y sus redes sociales.

Backstreet Boys se ha sumado a la campaña #IHeartConcertOnFox ideada principalmente por el canta autor Elton Jhon con el objetivo de recaudar fondos para varias organizaciones benéficas como Feeding America, fundación que distribuye alimentos a más de 46 millones de personas, y First Responders Children’s Foundation, quienes se encargan de brindar atención a afectados por el virus Covid-19.

Desde sus hogares, Kevin, A.J, Nick, Howie y Brian, han compartido un video cantando una estrofa de uno de sus principales hits “I Want It That Way” causando conmoción en sus fans.

Anteriormente ya artistas como Shawn Mendes, Billie Eilish o el propio Elton Jhon han realizado conexiones caseras para deleitar a sus fans y procurar el mensaje de la importancia que tiene quedarte en casa, en esta ocasión le tocó a la popular agrupación noventera.