Cachan a Selena Gomez stalkeando a Justin Bieber

Selena Gomez ¿aún quiere a Justin Bieber? Podríamos decir que al menos le da curiosidad pues recientemente sus fans la descubrieron stalkeándolo en redes sociales.

¿Cómo pasó? Una fan que parece estar muy al pendiente de cada movimiento de Selena Gomez descubrió que la cantante le dio like a una fotografía de los tatuajes del cantante.

No se trataba específicamente de una publicación del canadiense sino del artista que tatuó su abdomen y que recientemente compartió en resultado. Sus fans se dieron cuenta inmediatamente e hicieron impresión de pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Thug Life Una publicación compartida por Moises Arias (@490tx) el 27 de Mar de 2020 a las 10:34 PDT

Pero si ustedes creen que Selena solo es una ávida amante de los tatuajes, hay que considerarlo de nuevo porque la cantante también entró a un perfil de Instagram dedicado a la ex pareja y le dijo like a una fotografía de unas vacaciones que tuvieron antes de que terminaran y Bieber se casara con Hailey Baldwin.

Hay quienes se lo atribuyen a un posible hackeo de su cuenta pero... no lo sé, Rick. En caso de que no, amiga date cuenta, recuerda que le hiciste una canción y que ya no lo quieres.