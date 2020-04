Según la ciencia odiar a tu ex es bueno para la salud

Mantener una amistad con tu ex puede ser complicado, ya que existe la posibilidad de que alguno no haya superado al otro del todo, e incluso no permitiendo avanzar en sus vidas debido a las experiencias y recuerdos, pensando si hay una posibilidad de volver.

Por otro lado, la ciencia indica que odiar a tu ex es como parte del proceso para superarla, además de que ayuda para tu salud mental. Esto te ayuda a comenzar una nueva relación, aprender a valorarla y sentirte mejor.

De acuerdo con el estudio realizado en Cognition and Emotion, es de suma importancia no pensar bien de esa persona que te rompió el corazón. El estudio descubrió que la personas que tenían sentimientos de odio hacía una relación pasada tenían menos posibilidad de sufrir depresión y estrés.